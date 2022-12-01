кремль хоче зіпсувати репутацію ЗСУ: в Міноборони пояснили відео з "поганими умовами" для полонених
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. кремль намагається зіпсувати репутацію українських військових, заявляючи про нібито погане поводження з російськими військовополоненими. Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає кореспондент УНН.
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"кремлівська влада продовжує спроби завдати збитки репутації українським захисникам та захисницям через нібито неналежне поводження з військовополоненими. Час від часу з'являються фейкові відео або зрежисовані відео про нібито неправомірне поводження українців з військовополоненими", – розповіла Маляр.
Вона зазначила, що ті росіяни, які потрапили в український полон, утримуються у належних умовах відповідно до норм міжнародного права.
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"До них забезпечується повний доступ представників міжнародних організацій й утримання відповідає повністю всім нормам та міжнародним стандартам. На жаль ми не маємо дзеркального ставлення до наших військовополонених з боку рф. Факти порушень з боку рф ми фіксуємо і будемо робити все, щоб у правовому полі росія понесла відповідальність за свої дії", – сказала Маляр.
Нагадаємо
Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що на Луганщині російські військові зімітували здачу в полон для того, щоб знищити українських військових. Саме так уповноважений з прав людини прокоментував фрагменти відео, які почали поширювати росіяни, звинувачуючи українських військових у "безпричинному знищенні військових зс рф".
Розпочато провадження за фактом віроломства російських окупантів, які на Луганщині зімітували здачу в полон і відкрили вогонь по українських військових.