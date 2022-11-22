Сымитировали сдачу в плен и открыли огонь по ВСУ: возбуждено дело после видео с Луганской области

Цитата

"Луганская областная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту совершения военнослужащими вс рф вероломства. Возбуждено уголовное производство по статье нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили в ОГП, по результатам мониторинга СМИ стало известно, что в селе Макеевка Луганской области российские военные, имитируя сдачу в плен, открыли огонь по украинским защитникам.

Справка

Согласно ст. 37 дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, который касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов, запрещено убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству.

Вероломство – действия, направленные на то, чтобы в целях обмана вызвать доверие противника и заставить его поверить, что он имеет право на защиту или обязан предоставить такую ​​защиту в соответствии с нормами международного права.

Напомним

В рф распространили видео, где якобы украинские военные расстреляли россиян, которые решили сдаться в плен. Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что российские оккупанты прибегли к инсинуации сдачи в плен для того, чтобы уничтожить бойцов ВСУ.