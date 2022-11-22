Зімітували здачу в полон і відкрили вогонь по ЗСУ: порушено справу після відео з Луганщини

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"Луганська обласна прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом вчинення військовослужбовцями зс рф віроломства. Розпочато кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили в ОГП, за результатами моніторингу ЗМІ стало відомо, що в селі Макіївка Луганської області російські військові, імітуючи здачу в полон, відкрили вогонь по українських захисниках.

Довідка

Відповідно до ст. 37 додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, заборонено вбивати, завдавати поранення або брати в полон противника, вдаючись до віроломства.

Віроломство – дії, спрямовані на те, щоб з метою обману викликати довіру противника і примусити його повірити, що він має право на захист або зобов’язаний надати такий захист згідно з нормами міжнародного права.

Нагадаємо

У рф поширили відео, де нібито українські військові розстріляли росіян, які вирішили здатися в полон. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що російські окупанти вдалися до інсинуації здачі в полон для того, щоб знищити бійців ЗСУ.