Заявку россии по заморозке запрета ФИФА на ее футбольные команды отклонили
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. России отказали в просьбе заморозить запрет ФИФА на ее футбольные команды в преддверии плей-офф квалификации ЧМ. Об этом сообщает УНН со ссылкой Associated Press.
Детали
Спортивный арбитражный суд отклонил заявку российской футбольной федерации о срочном временном решении о замораживании запрета до полной апелляции, которая может быть подана в течение нескольких недель.
Решение суда означает, что россия не сможет сыграть с Польшей в квалификации чемпионата мира в следующий четверг. Его приняли после аналогичного отказа заморозить запрет УЕФА на участие в европейском футболе российских национальных и клубных команд.
Напомним
ФИФА и УЕФА решили отстранить сборную россии от международных соревнований. О своих решениях они объявили на официальном сайте.