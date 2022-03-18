Заявку россии по заморозке запрета ФИФА на ее футбольные команды отклонили

Детали

Спортивный арбитражный суд отклонил заявку российской футбольной федерации о срочном временном решении о замораживании запрета до полной апелляции, которая может быть подана в течение нескольких недель.

Решение суда означает, что россия не сможет сыграть с Польшей в квалификации чемпионата мира в следующий четверг. Его приняли после аналогичного отказа заморозить запрет УЕФА на участие в европейском футболе российских национальных и клубных команд.

Напомним

ФИФА и УЕФА решили отстранить сборную россии от международных соревнований. О своих решениях они объявили на официальном сайте.