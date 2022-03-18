Заявку росії щодо замороження заборони ФІФА на її футбольні команди відхилили
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Росії відмовили у проханні заморозити заборону ФІФА на її футбольні команди напередодні плей-офф кваліфікації ЧС. Про це повідомляє УНН з посиланням Associated Press.
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Спортивний арбітражний суд відхилив заявку російської футбольної федерації щодо термінового тимчасового рішення про заморожування заборони до повної апеляції, яка може бути подана протягом кількох тижнів.
Рішення суду означає, що росія не зможе зіграти з Польщею у кваліфікації чемпіонату світу наступного четверга. Його прийняли після аналогічної відмови заморозити заборону УЄФА на участь у європейському футболі російських національних і клубних команд.
Нагадаємо
ФІФА та УЄФА вирішили відсторонити збірну Росії від міжнародних змагань. Про свої рішення вони оголосили на офіційному сайті.