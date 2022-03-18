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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 6276 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Заявку росії щодо замороження заборони ФІФА на її футбольні команди відхилили

Заявку росії щодо замороження заборони ФІФА на її футбольні команди відхилили

Київ • УНН

 • 125114 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Росії відмовили у проханні заморозити заборону ФІФА на її футбольні команди напередодні плей-офф кваліфікації ЧС. Про це повідомляє УНН з посиланням Associated Press.

Деталі

Спортивний арбітражний суд відхилив заявку російської футбольної федерації щодо термінового тимчасового рішення про заморожування заборони до повної апеляції, яка може бути подана протягом кількох тижнів.

Рішення суду означає, що росія не зможе зіграти з Польщею у кваліфікації чемпіонату світу наступного четверга. Його прийняли після аналогічної відмови заморозити заборону УЄФА на участь у європейському футболі російських національних і клубних команд.

Нагадаємо

ФІФА та УЄФА вирішили відсторонити збірну Росії від міжнародних змагань. Про свої рішення вони оголосили на офіційному сайті.

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