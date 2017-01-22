Завтра состоится заседание по делу Кернеса

Так, дело под председательством судьи А.Антонова, главный обвиняемый в котором глава Харькова Геннадий Кернес, а также его телохранители Виталий Блинник и Евгений Смицкий, состоится 23 января 2017 года. Начало рассмотрения дела в 11:00.

Напомним, 28 ноября в Киевском районном суде Полтавы должно было состояться очередное слушание по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса. Однако рассмотрение дела перенесли из-за болезни подсудимого.