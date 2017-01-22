Завтра відбудеться засідання у справі Г.Кернеса

Так, справа під головуванням судді А.Антонова, головний обвинувачений у якій очільник Харкова Геннадій Кернес, а також його тілоохоронці Віталій Блинник та Євген Сміцький, відбудеться 23 січня 2017 року. Початок розгляду справи об 11:00.

Нагадаємо, 28 листопада у Київському районному суді Полтави мало відбутися чергове слухання у справі міського голови Харкова Геннадія Кернеса. Проте розгляд справи перенесли через хворобу підсудного.