Завтра в Украине ожидается мокрый снег
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В большинстве южных областей без существенных осадков, на остальной территории небольшой мокрый снег, местами с дождем, на севере Левобережья умеренные осадки, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Ветер западный, северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, ночью в восточной части до 24 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла; в южной части ночью 0-5° тепла, днем 4-9°.
На высокогорье Карпат временами снег; температура ночью и днем 4-9° мороза.
Напомним, в связи со значительными осадками в виде снега в горной части Закарпатья в области объявили штормовое предупреждение.