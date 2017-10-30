Завтра в Украине ожидается мокрый снег

Ветер западный, северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, ночью в восточной части до 24 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​1-6° тепла; в южной части ночью 0-5° тепла, днем 4-9°.

На высокогорье Карпат временами снег; температура ночью и днем ​​4-9° мороза.

Напомним, в связи со значительными осадками в виде снега в горной части Закарпатья в области объявили штормовое предупреждение.