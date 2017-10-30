Завтра в Україні очікується мокрий сніг

Вітер західний, північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с, вночі у східній частині до 24 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; в південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

На високогір'ї Карпат часом сніг; температура вночі та вдень 4-9° морозу.

Нагадаємо, у зв′язку зі значними опадами у вигляді снігу у гірській частині Закарпаття в області оголосили штормове попередження.