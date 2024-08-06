Завтра в Украине отключать свет не планируют - Укрэнерго

В Украине завтра не планируют отключать свет, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

"Завтра, 7 августа, отключения применяться не будут. При изменении ситуации - о мерах ограничения будет сообщено дополнительно", - сообщили в компании.

В Укрэнерго также призвали пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.

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