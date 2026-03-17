Завтра в Украине графики будут действовать только для промышленности, бытовые потребители будут со светом весь день

В Украине завтра с 16:00 до 21:00 будут действовать ограничения мощности для промышленности, бытовые потребители будут со светом, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 18 марта, во всех регионах Украины с 16:00 до 21:00 будут применяться графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) - говорится в сообщении.

Как сообщили в компании, причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе - резюмировали в Укрэнерго.

рф ударила по энергетике и портовой инфраструктуре в Одесской области, есть перебои со светом