Завтра в Украине графики будут действовать только для промышленности, бытовые потребители будут со светом весь день
Киев • УНН
Укрэнерго вводит ограничения для промышленных потребителей с 16:00 до 21:00.
В Украине завтра с 16:00 до 21:00 будут действовать ограничения мощности для промышленности, бытовые потребители будут со светом, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 18 марта, во всех регионах Украины с 16:00 до 21:00 будут применяться графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
Как сообщили в компании, причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
рф ударила по энергетике и портовой инфраструктуре в Одесской области, есть перебои со светом17.03.26, 08:48 • 3384 просмотра