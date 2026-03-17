Завтра в Україні графіки діятимуть лише для промисловості, побутові споживачі будуть зі світлом весь день

В Україні завтра з 16:00 до 21:00 будуть діяти обмеження потужності для промисловості, побутові споживачі будуть зі світлом, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 18 березня, в усіх регіонах України з 16:00 до 21:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) - йдеться у повідомленні.

Як повідомили в компанії, причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні - резюмували в Укренерго.

