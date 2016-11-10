Завтра в Киеве перекроют движение транспорта на съезде с Одесского путепровода

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Завтра, 11 ноября, в связи с выполнением работ по устройству асфальтобетонного покрытия движение транспорта на съезде с Одесского путепровода в направлении станции "Ипподром" в Киеве полностью ограничат. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.