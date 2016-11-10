Завтра в Києві перекриють транспортний рух на з’їзді з Одеського шляхопроводу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Завтра, 11 листопада, через виконанням робіт із влаштування асфальтобетонного покриття рух транспорту на з’їзді з Одеського шляхопроводу в напрямку станції “Іподром” в Києві повністю обмежать. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
Так, з 07:00 до 19:00 11 листопада на проспекті Академіка Глушкова (у рамках виконання капітального ремонту Одеського шляхопроводу) буде повністю обмежено рух транспорту в напрямку станції “Іподром”.
Комунальна корпорація “Київавтодор” просить водіїв, за можливості, обирати інші маршрути руху.