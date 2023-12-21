Завтра в Киеве и Днепре детская железная дорога открывает зимний сезон

Завтра, 22 декабря, в Киеве и Днепре начнет работать детская железная дорога. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци", передает УНН.

Детали

В Киеве железная дорога будет работать по адресу ул. Парково-Сырецкая, 4 (Сырецкий парк). Открытие сезона планируют на 14:30.

Поезда здесь будут курсировать 22 декабря 2023 года до 29 января 2024 года по субботам и воскресеньям с 10:30 до 18:50. Во время школьных каникул (с четверга по воскресенье) - с 11:10 до 17:10.

В Днепре железная дорога будет работать в парке имени Лазаря Глобы. Здесь поезда будут курсировать 23, 24, 25, 30, 31 декабря 2023 года и 6, 7 января 2024 года с 10:40 до 16:00.

Напомним,

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