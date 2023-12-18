"Укрзализныця" назначила праздничный "Рождественский экспресс" в Киеве и Львове

"Укрзализныця" назначила праздничный "Рождественский экспресс" - сказочный ретро-поезд на паровозной тяге. Экспрессы будут курсировать 23, 24, 30, 31 декабря в Киеве и Львове. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика, пишет УНН.

Детали

Рождественские экспрессы в Киеве будут отправляться дважды в день будут отправляться дважды в день: в 10:27 и в 12:40. Во Львове поезда будут отправляться будут отправляться трижды в день: в 10:05, в 13:00 и в 15:20.

Билеты уже в продаже в приложении и чат-ботах Укрзализныци:

Для Киева: по запросу

Киев-Пассажирский - Киев-Кавказский;

Для Львова: по запросу

Львов - Львов-Казковый.

Советуем прийти на вокзал хотя бы за 30 минут до отправления, чтобы сделать памятные фото и принять участие в праздничной программе. В случае воздушной тревоги поезда Укрзализныци, как всегда, продолжат курсировать по расписанию, но детские мероприятия переместятся с перронов в вагоны и укрытия, - отметили в Укрзализныце.

Перевозчик отмечает, что 30% мест выделено для бесплатных поездок детей погибших железнодорожников, детей военнослужащих и других социальных категорий.

Напомним,

Укрзализныця назначила дополнительный поезд №741/742 между Киевом и Львовом на праздничные дни.

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