"Укрзализныця" назначила праздничный "Рождественский экспресс" в Киеве и Львове
"Укрзализныця" запускает ретро-паровоз "Рождественский экспресс" в Киеве и Львове на 23, 24, 30 и 31 декабря, билеты на который можно приобрести в мобильном приложении.
Оккупанты ударили по Херсону из артиллерии, есть погибший
Российские военные нанесли удар по частному предприятию в Херсоне, в результате чего погиб 40-летний охранник.
Исландские музыканты призывают "бойкотировать Евровидение"
Ассоциация композиторов и лириков Исландии призывает бойкотировать Евровидение 2024 года, если Израиль не будет исключен, подобно запрету России 2023 года. Они выступают за отказ от ассоциации со странами, которые применяют военную силу.
Еврокомиссия выделит более 65 млн евро четырем странам ЕС на финансирование беженцев из Украины
Европейская комиссия выделит более 65 миллионов евро Болгарии, Чехии, Польше и Румынии на поддержку украинских беженцев, чтобы уменьшить давление на их возможности по приему беженцев. Средства будут направлены на жилье, языковую и профессиональную подготовку, а также доступ к услугам.
Байден отложил переговоры о торговом соглашении с Британией
Президент Джо Байден отложил подписание предварительного торгового соглашения с Великобританией, которое могло бы привести к заключению полноценного торгового соглашения после Brexit.
"Аврора" вместе с "KIDDISVIT" и "UNITED24" создали уникальный продукт, чтобы собрать средства на восстановление Украины
"Аврора" совместно с "KIDDISVIT" запустила благотворительный проект с лимитированной коллекцией моделей военной техники "TechnoDrive". На каждой модели изображена эмблема ВСУ.
ЕС планирует 1 февраля саммит по бюджету, включая финансирование Украины - Мишель
ЕС планирует провести саммит 1 февраля, чтобы обсудить многолетний бюджет с предложенными 50 миллиардами евро для Украины, заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель.
российское руководство отправляет в бой раненых и с ампутированными конечностями военных - британская разведка
Британская разведка сообщает, что российские подразделения "Шторм Z" могут снова вступить в бой с незаживающими ранами и ампутациями, получая минимальную медицинскую помощь или вообще не получая ее.
Сразу после внесения в список террористов: в рф открыли дело против писателя Бориса Акунина
В россии возбуждено уголовное дело против писателя Бориса Акунина за якобы распространение ложной информации о российской армии и пропаганду экстремизма. Акунин также внесен в список террористов/экстремистов Росфинмониторингом.
Дания выделяет до 264 млн долл. на инициативу Швеции по поставке Украине БМП CV90
Дания и Швеция совместно профинансируют боевые машины пехоты CV90 для Украины.