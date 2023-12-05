"Укрзализныця" повышает цены на билеты на международные поезда для модернизации парка

Железнодорожные билеты подорожают. Укрзализныця уменьшит скидки и гармонизирует цены на международные рейсы. Цены решили пересмотреть, чтобы обновить парк вагонов и уменьшить общие убытки от пассажирских перевозок по Украине. Об это говорится в сообщении единственного в Украине железнодорожного перевозчика, передает УНН.

Без изменений останется стоимость билетов на поезда до Кишинева и Будапешта. Изменение тарифов на международные рейсы позволит удержать на текущем уровне стоимость билетов для проезда внутри страны, а также продолжить модернизацию подвижного состава, которая активно продолжается даже под время широкомасштабного вторжения. – объяснили свою позицию в Укразализнице.

детали

По данным Укрзализныци обновленные тарифы начнут действовать с 10 декабря.

В частности, стоимость билетов на поезд Киев — Варшава-Киев вырастет на 72%. Такое решение было принято совместно с железными дорогами соседних стран, ведь спрос на этот маршрут остается ажиотажным.

Впрочем, в УЗ отмечают, что при этом они оставят более доступные и более дешевые альтернативные варианты на этом направлении. В зависимости от класса места стоимость проезда до Хелма и обратно, откуда можно удобно пересесть на Варшаву, вырастет следующим образом: на поезда из Днепра — в пределах 4-11%, из Харькова — 17-48%, из Киева — 15-47%.

Также минимально, в пределах 3%, вырастет стоимость проезда в ночных поездах до Вены и Перемышля. На проезд в Интерсити+ Киев-Перемышль-Киев цена увеличится на 26%, а в ночном поезде Одесса — Перемышль-Одесса-в диапазоне 37-49%.

Без изменений останется стоимость билетов на поезда до Кишинева и Будапешта.

Кроме того, сейчас предотвращено повышение тарифов на социально важные пригородные перевозки. Этот сегмент железнодорожных перевозок остается самым доступным для украинцев и самым убыточным для Укрзализныци.

Кроме того, компания взяла на себя обязательства и в дальнейшем организовывать бесплатные эвакуационные рейсы из прифронтовых регионов.

Новые тарифы начнут действовать с введением нового графика движения пассажирских поездов-с 10 декабря 2023 год. До указанной даты, покупая билет на любой день, пассажиры будут платить старую цену.

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Контекст

В предыдущие годы для привлечения пассажиропотока Укрзализныця применяла скидки фактически на все пассажирские международные рейсы. Но на данный момент компания пересматривает это решение, потому что каждый год убытки от пассажирских перевозок составляют более 12 млрд грн.

Изменение тарифов позволит Укрзализныци удержать на текущем уровне стоимость билетов для проезда в сообщениях внутри страны, а также продолжить модернизацию подвижного состава, которая активно продолжается даже во время широкомасштабного вторжения.