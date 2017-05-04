Завтра в восьми областях Украины ожидаются грозы, град и шквалы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. До конца суток в пяти областях Украины объявлено штормовое предупреждение, град и шквалы также ожидаются завтра, 5 мая, в восьми областях. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, передает УНН.
"По данным Укргидрометцентра, до конца суток 4 мая в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, в течение 5 мая в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Закарпатской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой областях грозы, местами град и шквалы, 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ГСЧС отметили, что в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской областях завтра ожидаются сильные дожди.