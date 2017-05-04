Завтра у восьми областях України очікуються грози, град і шквали
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. До кінця доби у п’яти областях України оголошено штормове попередження, град та шквали також очікуються завтра, 5 травня, у восьми областях. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України, передає УНН.
“За даними Укргідрометцентру, до кінця доби 4 травня у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Тернопільській, протягом 5 травня в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Тернопільській, Закарпатській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій областях грози, подекуди град та шквали, 15-20 м/с”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, у ДСНС зазначили, що у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Тернопільській областях завтра очікуються сильні дощі.
Нагадаємо, синоптики попередили про сильні дощі та гради.