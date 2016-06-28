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15 марта, 19:03 • 116796 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171962 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141491 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133719 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114574 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106521 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102220 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Завтра в Минске украинская сторона поднимет вопрос о местах содержания пленных

Завтра в Минске украинская сторона поднимет вопрос о местах содержания пленных

Киев • УНН

 • 7710 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Во время заседания трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона будет поднимать вопрос предоставления информации о местах содержания украинских заложников. Об этом сообщила в Facebook первый вице-спикер Ирина Геращенко, передает УНН.

"Завтра в Минске - очередные консультации Трехсторонней контактной группы и трех рабочих групп, кроме гуманитарной. Ключевые вопросы: безопасность, ежедневные обстрелы, нарушения режима тишины. Вместе с тем, украинская сторона будет поднимать и вопросы заложников. В частности, мы требуем предоставить точную информацию об их месте содержания", - сообщила И.Геращенко.

Она подчеркнула, что украинские военные в плену боевиков были переведены в помещения с очень плохими условиями содержания.

"Ведь в последние дни все мы получили обращение от родственников заложников, вроде ребят перевели в еще более худшие условия в СИЗО", - добавила она.

Заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится 29 июня в Минске.

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