Завтра в Минске украинская сторона поднимет вопрос о местах содержания пленных

"Завтра в Минске - очередные консультации Трехсторонней контактной группы и трех рабочих групп, кроме гуманитарной. Ключевые вопросы: безопасность, ежедневные обстрелы, нарушения режима тишины. Вместе с тем, украинская сторона будет поднимать и вопросы заложников. В частности, мы требуем предоставить точную информацию об их месте содержания", - сообщила И.Геращенко.

Она подчеркнула, что украинские военные в плену боевиков были переведены в помещения с очень плохими условиями содержания.

"Ведь в последние дни все мы получили обращение от родственников заложников, вроде ребят перевели в еще более худшие условия в СИЗО", - добавила она.

Заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится 29 июня в Минске.