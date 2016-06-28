Завтра у Мінську українська сторона підніме питання про місця утримання полонених
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Під час засідання тристоронньої контактної групи у Мінську українська сторона підніматиме питання надання інформації про місця утримань українських заручників. Про це повідомила у Facebook перший віце-спікер Ірина Геращенко, передає УНН.
“Завтра у Мінську — чергові консультації Тристоронньої контактної групи та трьох робочих груп, окрім гуманітарної. Ключові питання: безпека, щоденні обстріли, порушення режиму тиші. Разом з тим, українська сторона підніматиме і питання заручників. Зокрема, ми вимагаємо надати точну інформацію про їх місце утримання”, — повідомила І.Геращенко.
Вона наголосила, що українських військових у полоні бойовиків було переведено до приміщень із дуже поганими умовами тримання.
“Адже останніми днями всі ми отримали звернення від родичів заручників, що начебто хлопців перевели в ще більш гірші умови в СІЗО”, — додала вона.
Засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України відбудеться 29 червня в Мінську.