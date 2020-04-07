Завтра во Львове завершится отопительный сезон
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Проанализировав температуру воздуха, завтра, 8 апреля, будет официально завершено отопительный сезон 2019-2020 года. Об этом сообщила заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Однако подача отопления в учреждения здравоохранения (больницы, поликлиники) будет осуществляться на основании писем-обращений.
"По информации Гидрометцентра, за последние трое суток средняя температура воздуха выше +8 градусов, и в соответствии с действующим законодательством это дает основания для официального завершения отопительного сезона.
Поэтому, проанализировав погодные условия, и учитывая обращения жителей на Горячую линию о том, что на улице тепло и тепло в квартирах, было принято решение о завершении отопительного сезона с 8 апреля. Не приостановление, а завершение.
Итак, завтра мы завершаем отопительный сезон для населения, а в медицинские учреждения готовы подавать тепло на основе писем-обращений от руководителей этих учреждений", - сообщила Маруняк.
Напомним, в Киеве от отопления отключили 74% жилых домов.