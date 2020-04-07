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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 96500 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102591 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104683 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103766 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112186 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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5 марта, 13:05 • 100525 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Завтра во Львове завершится отопительный сезон

Завтра во Львове завершится отопительный сезон

Киев  •  УНН

 • 18888 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Проанализировав температуру воздуха, завтра, 8 апреля, будет официально завершено отопительный сезон 2019-2020 года. Об этом сообщила заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Однако подача отопления в учреждения здравоохранения (больницы, поликлиники) будет осуществляться на основании писем-обращений.

"По информации Гидрометцентра, за последние трое суток средняя температура  воздуха выше +8 градусов, и в соответствии с действующим законодательством это дает основания для официального завершения отопительного сезона.

Поэтому, проанализировав погодные условия, и учитывая обращения жителей на Горячую линию о том, что на улице тепло и тепло в квартирах, было принято решение о завершении отопительного сезона с 8 апреля. Не приостановление, а завершение.

Итак, завтра мы завершаем отопительный сезон для населения, а в медицинские учреждения готовы подавать тепло на основе писем-обращений от руководителей этих учреждений", - сообщила Маруняк.

Напомним, в Киеве от отопления отключили 74% жилых домов.

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