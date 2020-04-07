Завтра у Львові завершиться опалювальний сезон
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Проаналізувавши температуру зовнішнього повітря, від завтра, 8 квітня, буде офіційно завершено опалювальний сезон 2019−2020 року. Про це повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Проте подача опалення до закладів охорони здоров’я (лікарні, поліклініки) буде здійснюватися на підставі листів-звернень.
"За інформацією Гідрометцентру, за останні три доби середня температура зовнішнього повітря є вищою + 8 градусів, і відповідно до чинного законодавства це дає підстави для офіційного завершення опалювального сезону.
Тому, проаналізувавши погодні умови, та з огляду на звернення мешканців на Гарячу лінію про те, що надворі тепло і тепло в квартирах, було прийнято рішення про завершення опалювального сезону з 8 квітня. Не призупинення, а завершення.
Отож, від завтра ми завершуємо опалювальний сезон для населення, а до медичних установ готові подавати тепло на основі листів-звернень від керівників цих закладів", — повідомила Маруняк.
Нагадаємо, у Києві від опалення відключили 74% житлових будинків.