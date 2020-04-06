У Києві від опалення відключили 74% житлових будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У столиці відключили опалення вже у 74% житлових будинків, що становить понад 7 тисяч багатоповерхівок у всіх районах. Про це повідомляє УНН із посиланням на КМДА.
“У Києві триває завершення опалювального сезону. Станом на 17:00 6 квітня послугу централізованого опалення столичні енергетики відключили для 74% будинків. Це понад 7 327 багатоповерхівок у всіх районах столиці”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що опалення у Києві почали вимикати з 5 квітня у зв’язку з потеплінням.