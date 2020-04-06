В Киеве от отопления отключили 74% жилых домов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В столице отключили отопление уже в 74% жилых домов, что составляет более 7000 многоэтажек во всех районах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
“В Киеве продолжается завершения отопительного сезона. По состоянию на 17:00 6 апреля услугу централизованного отопления столичные энергетики отключили для 74% домов. Это более 7327 многоэтажек во всех районах столицы”, — говорится в сообщении.
Напомним, что отопление в Киеве начали отключать с 5 апреля в связи с потеплением.