Кличко запевнив, що опалення у столиці почнуть відключати з 5 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Починаючи з 5 квітня у Києві почнуть відключати опалення у житлових будинках. Процес відключення триватиме близько трьох днів. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“З неділі, 5 квітня, ми розпочнемо процес відключення опалення в житлових будинка нашого імсьа. За прогнозами синоптиків, вже наступного тижня цілодобова температура підніметься вище +8 градусів за цельсієм”, — сказав Кличко.
За його словами, для відключення потрібно два — три дні.
Як повідомляв УНН раніше, у столиці з 5 квітня розпочнуть процес відключення опалення у житлових будинках.