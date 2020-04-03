Кличко заверил, что отопление в столице начнут отключать с 5 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Начиная с 5 апреля в Киеве начнут отключать отопление в жилых домах. Процесс отключения продлится около трех дней. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
“С воскресенья, 5 апреля, мы начнем процесс отключения отопления в жилых дома нашего имсьа. По прогнозам синоптиков, уже на следующей неделе круглосуточная температура поднимется выше +8 градусов по Цельсию”, — сказал Кличко.
По его словам, для отключения нужно два — три дня.
Как сообщал УНН ранее, в столице с 5 апреля начнут процесс отключения отопления в жилых домах.