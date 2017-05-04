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Завтра в Киеве стартует художественный проект "Face of Art"

Киев • УНН

 • 11565 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Завтра в Киеве городской галерее искусств "Лавра" стартует художественный проект "Face of Art". Об этом во время пресс-конференции сообщила одна из организаторов, директор Киевской городской галереи искусств "Лавра" Татьяна Миронова, передает УНН.

Завтра в Киеве стартует художественный проект "Face of Art"

"Наш проект "Face of Art" стартует завтра в 16:30. Мы работаем до 14 мая включительно, мы находимся рядом с Лаврой, напротив Арсенала. Нашей идеей было показать в рамках Евровидения молодое "искусство", не только украинское, но и мировое.

Мы пригласили 8 иностранных художников. От Украины принимает участие группа, состоящая из четырех художников", - говорится в сообщении.

Кроме того, Т.Миронова отметила, что проект интересен тем, что организаторы и художники сотрудничали при создании работ.

"Мы позиционируем себя как проект, где сочетаются наука и искусство... Каждое произведение искусства по-своему уникальным", - добавила одна из организаторов.

Также она сообщила, что на площадках будет интересна музыкальная программа, которая стартует каждый день в пять. Кроме того, будут два открыть летние кинотеатры, которые будут работать ежедневно. Программа для детей: небольшие площадка по обучению в футбол детей, канатные дороги, мастер-классы.

Как сообщал УНН, сегодня начнет работу Еврогородке на Крещатике.

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