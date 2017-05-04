Завтра у Києві стартує мистецький проект “Face of Art”
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Завтра у Києві в міській галереї мистецтв “Лавра” стартує мистецький проект “Face of Art”. Про це під час прес-конференції повідомила одна з організаторів, директор Київської міської галереї мистецтв “Лавра” Тетяна Міронова, передає УНН.
“Наш проект "Face of Art" стартує завтра о 16:30. Ми працюємо до 14 травня включно, ми знаходимося поряд з Лаврою, напроти Арсеналу. Нашою ідеєю було показати в рамках Євробачення молоде „мистецтво“, не тільки українське, але і світове.
Ми запросили 8 іноземних художників. Від України бере участь група, яка складається з чотирьох митців”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, Т.Міронова зазначила, що проект цікавий тим, що організатори та художники співпрацювали під час створення робіт.
“Ми позиціонуємо себе як проект, де поєднуються наука та мистецтво... Кожен витвір мистецтва є по-своєму унікальним”, — додала одна з організаторів.
Також вона повідомила, що на майданчиках буде цікава музична програма, яка стартуватиме кожного дня о п’ятій. Крім того, будуть два відкрити літні кінотеатрів, які працюватимуть щодня. Програма для дітей: невеликі майданчик по навчанню у футбол дітей, канатні дороги, майстер-класи.
Як повідомляв УНН, сьогодні розпочне роботу Євромістечко на Хрещатику.