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15 марта, 19:03 • 111930 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157206 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132105 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125036 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109706 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103961 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100427 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 130786 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Завтра в Днепре попрощаются с 12 неизвестными солдатами

Завтра в Днепре попрощаются с 12 неизвестными солдатами

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ДНЕПР-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Завтра, 11 ноября, на Краснопольском кладбище попрощаются с 12 неизвестными солдатами, которые погибли в зоне АТО. Об этом сообщили в управлении взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Днепропетровской облгосадминистрации, передает УНН со ссылкой на УНН-Центр.

Церемония начнется в 11:00. Провести защитников в последний путь могут все неравнодушные жители региона.

Установление личности этих бойцов продолжается. Их генотипы внесены в Единую базу данных ДНК. Поиск родных продолжается.

Добавим, что за все время проведения АТО на Краснопольском кладбище был похоронен 281 временно неустановленный защитник Украины. По результатам ДНК-экспертизы установлены имена 157 из них.

Напомним, 14 октября, в Ужгороде на мемориальном комплексе "Холм Славы" состоялась памятная акция чествования защитников Украины, павших за свободу и территориальную целостность нашего государства.

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