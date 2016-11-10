Завтра в Днепре попрощаются с 12 неизвестными солдатами
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Завтра, 11 ноября, на Краснопольском кладбище попрощаются с 12 неизвестными солдатами, которые погибли в зоне АТО. Об этом сообщили в управлении взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Днепропетровской облгосадминистрации, передает УНН со ссылкой на УНН-Центр.
Церемония начнется в 11:00. Провести защитников в последний путь могут все неравнодушные жители региона.
Установление личности этих бойцов продолжается. Их генотипы внесены в Единую базу данных ДНК. Поиск родных продолжается.
Добавим, что за все время проведения АТО на Краснопольском кладбище был похоронен 281 временно неустановленный защитник Украины. По результатам ДНК-экспертизы установлены имена 157 из них.
Напомним, 14 октября, в Ужгороде на мемориальном комплексе "Холм Славы" состоялась памятная акция чествования защитников Украины, павших за свободу и территориальную целостность нашего государства.