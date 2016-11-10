Завтра у Дніпрі попрощаються з 12 невідомими солдатами
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Завтра, 11 листопада, на Краснопільському кладовищі попрощаються з 12 невідомими солдатами, що загинули в зоні АТО. Про це повідомили в управлінні взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Дніпропетровської облдержадміністрації, передає УНН із посиланням на УНН-Центр.
Церемонія розпочнеться об 11:00. Провести захисників в останню путь можуть всі небайдужі жителі регіону.
Встановлення особистості цих бійців продовжується. Їхні генотипи внесені до Єдиної бази даних ДНК. Пошук рідних триває.
Додамо, що за весь час проведення АТО на Краснопільському кладовищі було поховано 281-го тимчасово невстановленого захисника України. За результатами ДНК-експертизи встановлено імена 157 з них.
Нагадаємо, 14 жовтня, в Ужгороді на меморіальному комплексі “Пагорб Слави” відбулася пам′ятна акція із вшанування захисників України, що полягли за свободу та територіальну цілісність нашої держави.