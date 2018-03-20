Завтра суд рассмотрит продление ареста для менеджера депутата Рыбалки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Заречный районный суд города Сумы завтра, 21 марта, рассмотрит ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения для одного из топ-менеджеров корпорации S.Group, передает УНН.
Речь идет о Денисе Пробачае, которого СБУ подозревает в финансировании терроризма. В частности, речь идет о налаживании торговли снеками S.Group с оккупированными территориями, с которой, по данным следствия, в бюджеты самопровозглашенных республик уплачивались налоги.
Судебное заседание начнется в 13:30 в помещении Заречного районного суда города Сумы.
Ранее суд уже дважды применил к Д.Пробачаю арест.
Отметим, что корпорация S.Group принадлежит семье народного депутата Сергею Рыбалке.
Также заметим, что прокуроры по делу ранее предоставили доказательства смс-переписки топ-менеджеров радикала по вопросам поставок снеков в ОРДЛО. Также, по данным следствия, чтобы торговать с оккупированными территориями, люди Рыбалки подписывали меморандумы с фирмами, зарегистрированными в "Л/ДНР".