Завтра суд розгляне продовження арешту для менеджера депутата Рибалки

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Зарічний районний суд міста Суми завтра, 21 березня, розгляне клопотання сторони захисту про зміну міри запобіжного заходу для одного з топ-менеджерів корпорації S.Group, передає УНН.

Йдеться про Дениса Пробачая, якого СБУ підозрює у фінансуванні тероризму. Зокрема, мова йде про налагодження торгівлі снеками S.Group із окупованими територіями, з якої, за даними слідства, до бюджетів самопроголошених республік сплачувалися податки.

Судове засідання розпочнеться о 13:30 у приміщенні Зарічного районного суд міста Суми.

Раніше суд вже двічі застосував до Д.Пробачая арешт.

Зазначимо, що корпорація S.Group належить родині народного депутата Сергію Рибалці.

Також зауважимо, що прокурори у справі раніше надали суду докази смс-листування топ-менеджерів радикала з питань поставок снеків в ОРДЛО. Також, за даними слідства, аби торгувати з окупованими територіями, люди Рибалки підписували меморандуми із фірмами, зареєстрованими в "Л/ДНР".

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