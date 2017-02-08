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Завтра начнутся съемки фильма об украинских "киборгах"

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. В четверг, 9 февраля, творческая команда режиссера Ахтема Сеитеблаева и продюсера Иванны Дядюры начинает съемку нового фильма с рабочим названием "Киборги". Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИП.

Завтра начнутся съемки фильма об украинских "киборгах"

Сюжет фильма основан на реальных трагических событиях новейшей истории Украины и посвящен "киборгам" - украинским военным, которые принимали участие в боях за донецкий аэропорт.

"История разворачивается в течение двухнедельного дежурства в аэропорту одного батальона в сентябре 2014 г. Добровольческая группа впервые приезжает в горячую точку, которую уже четыре месяца обороняют наши военные, и лицом к лицу сталкиваются со страшным лицом войны. Защищать ее становятся не только профессиональные военные, но и добровольческие корпуса", - рассказали в пресс-службе.

По информации МИП, для реализации замысла на территории съемочного павильона была построена двухэтажная декорация, которая реалистично воспроизводит здание донецкого аэропорта во время боевых действий. Еще одна декорация воспроизводит взлетную полосу.

"Съемки будут проходить в разных локациях в Киеве и Чернигове. Среди исполнителей главных ролей много новых имен в украинском кино, молодых талантливых актеров. Сценарий фильма написан известным сценаристом Натальей Ворожбит", - добавили в пресс-службе.

Напомним, проект "Киборги" выиграл питчинг, а потому производство фильма осуществляется при финансовой поддержке Государственного Агентства Украины по вопросам кино.

Как сообщал УНН, в Киеве состоялась премьера фильма "Воины Духа".

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