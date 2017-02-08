Завтра розпочнуться зйомки фільму про українських "кіборгів"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У четвер, 9 лютого, творча команда режисера Ахтема Сеітеблаєва і продюсера Іванни Дядюри розпочинає зйомку нового фільму з робочою назвою “Кіборги”. Про це УНН повідомили в прес-службі МІП.
Сюжет фільму заснований на реальних трагічних подіях новітньої історії України і присвячений «кіборгам» - українським військовим, які брали участь в боях за Донецький аеропорт.
"Історія розгортається протягом двотижневого чергування в аеропорту одного батальйону у вересні 2014. Добровольча група вперше приїздить до гарячої точки, яку вже чотири місяці обороняють наші військові, та віч-на-віч стикаються зі страшним обличчям вiйни. Захищати її стають не лише професійні військові, а й добровольчі корпуси", - розповіли у прес-службі.
За інформацією МІП, для реалізації задуму на території знімального павільйону була збудована двоповерхова декорація, яка реалістично відтворює будівлю донецького аеропорту під час бойових дій. Ще одна декорація відтворює злітну смугу.
"Зйомки відбуватимуться у різних локаціях в Києві та Чернігові. Серед виконавців головних ролей багато нових імен в українському кіно, молодих талановитих акторів. Сценарій фільму написаний відомим сценаристом Наталією Ворожбит", - додали у прес-службі.
Нагадаємо, проект «Кіборги» виграв пітчинг, а тому виробництво фільму здійснюється за фінансової підтримки Державного Агенства України з питань кіно.
Як повідомляв УНН, у Києві відбулась прем’єра фільму “Воїни Духу”.