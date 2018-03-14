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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 48033 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Завтра начинается прием заявок на билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве

Завтра начинается прием заявок на билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве

Киев  •  УНН

 • 11815 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. В четверг, 15 марта в 15:00 по киевскому времени начнется прием заявок на получение билетов на финал Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет в украинской столице 26 мая. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА, передает УНН.

"Окно заявок на билеты на финал Лиги чемпионов УЕФА 2018 откроется в четверг, 15 марта, в 14:00 ЦЕТ, исключительно через UEFA.com и будет работать до 14:00 ЦЕТ четверга, 22 марта", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что большая часть билетов будет выделена болельщикам двух команд-финалистов. Цены на билеты будут объявлены в день открытия окна заявок - 15 марта.

Заявители смогут подать заявку на получение до двух билетов на человека. Они будут уведомлены по электронной почте в пятницу, 6 апреля о том, их заявка была успешной. Билеты будут доставлены не позднее начале мая курьером.

Украинские Национальные Новости

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