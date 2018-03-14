Завтра начинается прием заявок на билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В четверг, 15 марта в 15:00 по киевскому времени начнется прием заявок на получение билетов на финал Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет в украинской столице 26 мая. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА, передает УНН.
"Окно заявок на билеты на финал Лиги чемпионов УЕФА 2018 откроется в четверг, 15 марта, в 14:00 ЦЕТ, исключительно через UEFA.com и будет работать до 14:00 ЦЕТ четверга, 22 марта", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что большая часть билетов будет выделена болельщикам двух команд-финалистов. Цены на билеты будут объявлены в день открытия окна заявок - 15 марта.
Заявители смогут подать заявку на получение до двух билетов на человека. Они будут уведомлены по электронной почте в пятницу, 6 апреля о том, их заявка была успешной. Билеты будут доставлены не позднее начале мая курьером.