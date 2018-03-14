Завтра починається прийом заявок на квитки на фінал Ліги чемпіонів у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У четвер, 15 березня о 15:00 за київським часом почнеться прийом заявок на отримання квитків на фінал Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде в українській столиці 26 травня. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті УЄФА, передає УНН.
“Вікно заявок на квитки на фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2018 року відкриється в четвер, 15 березня, о 14: 00ЦЄТ, виключно через UEFA.com, і буде працювати до 14: 00 ЦЄТ четверга, 22 березня”, — йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що більша частина квитків буде виділена вболівальникам двох команд-фіналістів. Ціни на квитки будуть оголошені в день відкриття вікна заявок — 15 березня.
Заявники зможуть подати заявку на отримання до двох квитків на особу. Вони будуть повідомлені по електронній пошті до п’ятниці, 6 квітня про те, чи їхня заявка була успішною. Квитки будуть доставлені не пізніше початку травня кур’єром.