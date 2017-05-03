Завтра в 10:00 состоится подготовительное заседание по делу о госизмене В.Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Завтра, 4 мая, в 10:00 в Оболонском районном суде Киева состоится подготовительное заседание по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает корреспондент УНН.
"4 мая 2017 в 10:00 состоится подготовительное судебное заседание по делу по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене", - написала Л.Сарган.
Государственное обвинение в суде будет представлять прокурор отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Руслан Кравчeнко.
Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что при рассмотрении уголовного производства в суде по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича будут соблюдены все права обвиняемого, гарантированных украинским законодательством.