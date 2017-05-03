Завтра в 10:00 состоится подготовительное заседание по делу о госизмене В.Януковича

"4 мая 2017 в 10:00 состоится подготовительное судебное заседание по делу по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене", - написала Л.Сарган.

Государственное обвинение в суде будет представлять прокурор отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Руслан Кравчeнко.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что при рассмотрении уголовного производства в суде по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича будут соблюдены все права обвиняемого, гарантированных украинским законодательством.