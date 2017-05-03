Завтра о 10:00 відбудеться підготовче засідання у справі про держзраду В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Завтра, 4 травня о 10:00 в Оболонському районному суді Києва відбудеться підготовче засідання у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає кореспондент УНН.
“4 травня 2017 року о 10:00 год. відбудеться підготовче судове засідання у справі за обвинуваченням екс-президента В.Януковича у державній зраді”, — написала Л.Сарган.
Державне обвинувачення в суді представлятиме прокурор відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Руслан Кравчeнко.
Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що під час розгляду кримінального провадження у суді за обвинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича буде дотримано усіх прав обвинуваченого, гарантованих українським законодавством.