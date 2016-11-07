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15 марта, 19:03 • 113715 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 162306 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135383 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 12:52 • 111574 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104822 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Завтра национальная сборная Украины по футболу проведет открытую тренировку на НСК "Олимпийский"

Завтра национальная сборная Украины по футболу проведет открытую тренировку на НСК "Олимпийский"

Киев • УНН

 • 10613 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Во второй день своего подготовительного сбора, 8 ноября, национальная команда Украины проведет открытую тренировку для болельщиков на столичном НСК "Олимпийский", передает УНН со ссылкой на ФФУ.

"Начало игрового занятия, на которое приглашаются все желающие, в 18:00. Сторонников сборной просим приходить заранее, начиная с 17:30, чтобы встретить нашу команду заполненными трибунами", - говорится в сообщении.

Также, перед тренировкой в ​​конференц-зале арены представители масс-медиа смогут пообщаться с главным тренером и игроком сборной.

Напомним, национальная сборная команда Украины начала сбор накануне матча отбора чемпионата мира-2018 против Финляндии и товарищеской встрече против Сербии.

Как сообщал УНН, А.Шевченко объявил состав сборной Украины в матчах против Финляндии и Сербии.

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