Завтра национальная сборная Украины по футболу проведет открытую тренировку на НСК "Олимпийский"

"Начало игрового занятия, на которое приглашаются все желающие, в 18:00. Сторонников сборной просим приходить заранее, начиная с 17:30, чтобы встретить нашу команду заполненными трибунами", - говорится в сообщении.

Также, перед тренировкой в ​​конференц-зале арены представители масс-медиа смогут пообщаться с главным тренером и игроком сборной.

Напомним, национальная сборная команда Украины начала сбор накануне матча отбора чемпионата мира-2018 против Финляндии и товарищеской встрече против Сербии.

Как сообщал УНН, А.Шевченко объявил состав сборной Украины в матчах против Финляндии и Сербии.