Завтра национальная сборная Украины по футболу проведет открытую тренировку на НСК "Олимпийский"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Во второй день своего подготовительного сбора, 8 ноября, национальная команда Украины проведет открытую тренировку для болельщиков на столичном НСК "Олимпийский", передает УНН со ссылкой на ФФУ.
"Начало игрового занятия, на которое приглашаются все желающие, в 18:00. Сторонников сборной просим приходить заранее, начиная с 17:30, чтобы встретить нашу команду заполненными трибунами", - говорится в сообщении.
Также, перед тренировкой в конференц-зале арены представители масс-медиа смогут пообщаться с главным тренером и игроком сборной.
Напомним, национальная сборная команда Украины начала сбор накануне матча отбора чемпионата мира-2018 против Финляндии и товарищеской встрече против Сербии.
Как сообщал УНН, А.Шевченко объявил состав сборной Украины в матчах против Финляндии и Сербии.