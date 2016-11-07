Завтра національна збірна України з футболу проведе відкрите тренування на НСК "Олімпійський"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У другий день свого підготовчого збору, 8 листопада, національна команда України проведе відкрите тренування для вболівальників на столичному НСК “Олімпійський”, передає УНН з посиланням на ФФУ.
"Початок ігрового заняття, на яке запрошуються всі бажаючі, о 18:00. Прихильників збірної просимо приходити заздалегідь, починаючи з 17:30, аби зустріти нашу команду заповненими трибунами", - йдеться в повідомленні.
Також, перед тренуванням у конференц-залі арени представники мас-медіа матимуть змогу поспілкуватися з головним тренером та гравцем збірної.
Нагадаємо, національна збірна команда України розпочала збір напередодні матчу відбору чемпіонату світу-2018 проти Фінляндії та товариської зустрічі проти Сербії.
Як повідомляв УНН, А.Шевченко оголосив склад збірної України у матчах проти Фінляндії та Сербії.