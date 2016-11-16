Завтра на митинг выйдут экоактивисты
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Завтра, 17 ноября 2016 года в Киеве, у стен Министерства экологии и природных ресурсов Украины, состоится акция экоактивистов, сообщает УНН.
Активисты хотят привлечь внимание к бездействию органов исполнительной власти в сфере экологической защиты населения.
"Сейчас Министерство экологии и природных ресурсов демонстрирует полную неспособность защитить Украину от экологического кризиса.
Прежде всего это проявляется в:
1) неспособности обеспечить внедрение европейских экологических стандартов, лоббировать разработанные законопроекты в парламенте и администрации президента;
2) полной бездеятельности в вопросе создания программы повторной переработки отходов, что является важным шагом к решению экологических проблем страны;
3) нежелании разрабатывать эффективную систему обращения с отходами, отвечающую интересам украинского народа.
Последняя проблема касается каждого гражданина, ведь практически в каждом регионе есть незаконные полигоны для утилизации отходов, которые работают без оглядки на действующие экологические нормы и здравый смысл. Яркий столичный пример - так называемый "Троещинский полигон", расположенный рядом с жилыми массивами, где под открытым небом сжигают опасные отходы, отравляя киевлян ", - отметили организаторы.
Напомним, в Украине накоплено более 12 млн тонн опасных отходов. Вместе с тем, за три года не было выделено ни копейки из Государственного бюджета для решения проблем в этой сфере .