Завтра мы поблагодарим всех наших защитников и защитниц - Зеленский

КИЕВ 30 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении отметил, что завтра – очень важный день для Украины, для всех наших людей. День защитников и защитниц Украины. Это день миллионов защитников, которые не только сохранили Украине достойное место в истории человечества, но и делают так, что наш народ и наше государство не теряют своей истории, передает УНН.