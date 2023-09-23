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До Дня захисників і захисниць на великі екрани України вийде "Вовк. Страху нема"

До Дня захисників і захисниць на великі екрани України вийде "Вовк. Страху нема"

Київ • УНН

 • 378723 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. До Дня захисників і захисниць відбудеться всеукраїнська прем’єра фільму "Вовк. Страху нема". Стрічка про мистецтво професії воїнів Сил спеціальних операцій створювалась впродовж трьох років у співробітництві з військовими. Прем'єра фільму почнеться з 28 вересня, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що стрічка створювалося за участі Командування, командирів та Воїнів бойових підрозділів ССО ЗСУ впродовж трьох років і є результатом цивільно-військового співробітництва.

"Життєствердна кінооповідь про філософію Захисника України, філософію Воїна ССО ЗСУ, про історичну правду предків і сучасників", - йдеться в релізі.

Режисерки Тетяна Кулаковська та Анна Мартиненко фільмували воїнів, як витвір мистецтва, "як скарб нації, щоб показати їхні вміння, навички, силу, дух і душу. Замасковані голоси та обличчя Героїв фільму не стримують силу та щирість Воїнів, які захоплюють з першого погляду".

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Автори випускають фільм на широкі екрани кінотеатрів до Дня Захисників і Захисниць України.

Назва фільму прозвучала в першу знімальну ніч, коли військові відпрацьовували десантування в глибокий тил противника на крилі - ВОВК.

"І обов’язково хай буде наш клич - "страху нема" - під рев гвинта вертольота", - сказав командир Охотнік.

Частиною фільму є екранізована багатокомпонентна операція «Вовк», яку у кіно реалізують Воїни сухопутної і морської компоненти ССО.

"Військові дуже творчі і талановиті люди. І як на фронті, так і під час створення фільму відбулась злагоджена взаємодія родів військ. Для цієї частини фільму автори запросили військових Повітряних Сил ЗСУ, які озвучили багатокомпонентну операцію «Вовк». Один з військових консультантів фільму є старший офіцер відділу розвідки G-2 штабу Командування Морської піхоти Арей", - йдеться в релізі. 

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Прем’єра фільму відбудеться з 28 вересня

  • Київ - кінотеатри «Планета Кіно» та «Київський культурний кластер»
  • Львів, Одеса, Суми, Харків, Дніпро - кінотеатри «Планета Кіно»
  • Хмельницький - кінотеатри «Вудмол», «Мультиплекс»
  • Житомир - кінотеатри «імені Івана Франка», «Україна»
  • Біла Церква - кінотеатр «імені Олександра Довженка»
  • Черкаси - кінотеатр «Україна»
  • Ковель, Вараш, Хмільник - кінотеатр «Прем’єра»
  • Івано-Франківськ - кінотеатри «Люм’єр» та «MovieLand»
  • Вінниця - кінотеатр «Родина»

1 жовтня

  • Чернівці - культурно-мистецький центр «імені Івана Миколайчука»
  • Кропивницький - кінотеатр «Портал»

З 5 жовтня

  • Умань, Первомайськ - кінотеатр «Прем’єра»

Географія демонстрації фільму розширюється.

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