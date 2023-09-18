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Україна представить на Оскарі документальний фільм “20 днів у Маріуполі”

Україна представить на Оскарі документальний фільм “20 днів у Маріуполі”

Київ • УНН

 • 348753 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Український документальний фільм “20 днів у Маріуполі” Мстислава Чернова представив Україну на Оскарі у номінації “Найкращий міжнародний повнометражний фільм”, повідомляє Українська Кіноакадемія, передає УНН.

Цитата

“Український Оскарівський Комітет на засіданні 18 вересня обрав фільм, який представлятиме Україну серед претендентів на номінацію на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм”. Ним став фільм “20 днів у Маріуполі” українського журналіста та фотографа Мстислава Чернова. Разом із Черновим над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василіса Степаненко”, - йдеться у повідомлені.

Відомо, що стрічка розповідає про початок повномасштабного вторгнення росії в Україну, бомбардування пологового будинку в Маріуполі та порятунок автора та його колег з Associated Press з оточеного міста.

“Фільм було обрано шляхом голосування членами Українського Оскарівського Комітету, головою якого є Валентин Васянович”, - зазначили у Українській Кіноакадемії.

Нагадаємо

Загалом, на право представляти Україну на премії Оскар претендували п’ять фільмів: “20 днів у Маріуполі” Мстислава Чернова, “Залізні метелики” Романа Любого, “Памфір” Дмитра Сухолиткого-Собчука, “Терикони” Тараса Томенка та “ШТТЛ” Адрієна Уолтера.

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