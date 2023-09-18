Україна представить на Оскарі документальний фільм “20 днів у Маріуполі”
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Український документальний фільм “20 днів у Маріуполі” Мстислава Чернова представив Україну на Оскарі у номінації “Найкращий міжнародний повнометражний фільм”, повідомляє Українська Кіноакадемія, передає УНН.
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“Український Оскарівський Комітет на засіданні 18 вересня обрав фільм, який представлятиме Україну серед претендентів на номінацію на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм”. Ним став фільм “20 днів у Маріуполі” українського журналіста та фотографа Мстислава Чернова. Разом із Черновим над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василіса Степаненко”, - йдеться у повідомлені.
Відомо, що стрічка розповідає про початок повномасштабного вторгнення росії в Україну, бомбардування пологового будинку в Маріуполі та порятунок автора та його колег з Associated Press з оточеного міста.
“Фільм було обрано шляхом голосування членами Українського Оскарівського Комітету, головою якого є Валентин Васянович”, - зазначили у Українській Кіноакадемії.
Нагадаємо
Загалом, на право представляти Україну на премії Оскар претендували п’ять фільмів: “20 днів у Маріуполі” Мстислава Чернова, “Залізні метелики” Романа Любого, “Памфір” Дмитра Сухолиткого-Собчука, “Терикони” Тараса Томенка та “ШТТЛ” Адрієна Уолтера.