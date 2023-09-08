Стало відомо, які фільми від України претендують на Оскар
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Український Оскарівський Комітет повідомив, що отримав 5 заявок на участь у відборі на 96-ту премію "Оскар" у категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм”, передає УНН.
Деталі
Завершено приймання заявок для участі фільмів у відборі на премію “Оскар” Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм” від України.
Український Оскарівський Комітет (УОК) отримав 5 заявок:
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- ”20 днів у Маріуполі”, реж. Мстислав Чернов
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- ”Залізні метелики”, реж. Роман Любий
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- ”Памфір”, реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук
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- ”Терикони”, реж. Тарас Томенко
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- ”ШТТЛ”, реж. Адрієн Уолтер
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УОК розгляне усі заявки та відбере фільм, який буде подано на 96-ту премію “Оскар” у категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм” від України.
Доповнення
Український Оскарівський Комітет – це незалежне об'єднання професіоналів в галузі кіноіндустрії, створене Національною спілкою кінематографістів України, Громадською організацією “Асоціація продюсерів України” та Громадською організацією “Українська кіноакадемія” для відбору і висунення фільму від України на здобуття премії “Оскар” Академії кінематографічних мистецтв і наук.
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