Стало відомо, які фільми від України претендують на Оскар

Деталі

Завершено приймання заявок для участі фільмів у відборі на премію “Оскар” Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм” від України.

Український Оскарівський Комітет (УОК) отримав 5 заявок:



”20 днів у Маріуполі”, реж. Мстислав Чернов



”Залізні метелики”, реж. Роман Любий



”Памфір”, реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук



”Терикони”, реж. Тарас Томенко



”ШТТЛ”, реж. Адрієн Уолтер



УОК розгляне усі заявки та відбере фільм, який буде подано на 96-ту премію “Оскар” у категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм” від України.

Доповнення

Український Оскарівський Комітет – це незалежне об'єднання професіоналів в галузі кіноіндустрії, створене Національною спілкою кінематографістів України, Громадською організацією “Асоціація продюсерів України” та Громадською організацією “Українська кіноакадемія” для відбору і висунення фільму від України на здобуття премії “Оскар” Академії кінематографічних мистецтв і наук.

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