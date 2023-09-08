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Стало відомо, які фільми від України претендують на Оскар

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Український Оскарівський Комітет повідомив, що отримав 5 заявок на участь у відборі на 96-ту премію "Оскар" у категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм”, передає УНН.

Деталі

Завершено приймання заявок для участі фільмів у відборі на премію “Оскар” Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм” від України.
Український Оскарівський Комітет (УОК) отримав 5 заявок:

  • ”20 днів у Маріуполі”, реж. Мстислав Чернов
  • ”Залізні метелики”, реж. Роман Любий
  • ”Памфір”, реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук
  • ”Терикони”, реж. Тарас Томенко
  • ”ШТТЛ”, реж. Адрієн Уолтер

УОК розгляне усі заявки та відбере фільм, який буде подано на 96-ту премію “Оскар” у категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм” від України.

Доповнення

Український Оскарівський Комітет – це незалежне об'єднання професіоналів в галузі кіноіндустрії, створене Національною спілкою кінематографістів України, Громадською організацією “Асоціація продюсерів України” та Громадською організацією “Українська кіноакадемія” для відбору і висунення фільму від України на здобуття премії “Оскар” Академії кінематографічних мистецтв і наук.

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