Украина представит на Оскаре документальный фильм "20 дней в Мариуполе"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Украинский документальный фильм “20 дней в Мариуполе” Мстислава Чернова представил Украину на Оскаре в номинации “Лучший международный полнометражный фильм”, сообщает Украинская Киноакадемия, передает УНН.
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“Украинский Оскаровский Комитет на заседании 18 сентября выбрал фильм, который будет представлять Украину среди претендентов на номинацию на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории “Лучший международный полнометражный фильм”. Им стал фильм “20 дней в Мариуполе” украинского журналиста и фотографа Мстислава Чернова. Вместе с Черновым над фильмом работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко”, - говорится в сообщении.
Известно, что лента рассказывает о начале полномасштабного вторжения россии в Украину, бомбардировке роддома в Мариуполе и спасении автора и его коллег из Associated Press из окруженного города.
“Фильм был выбран путем голосования членами Украинского Оскаровского Комитета, председателем которого является Валентин Васянович”, - отметили в Украинской Киноакадемии.
Напомним
В общем, на право представлять Украину на премии Оскар претендовали пять фильмов: “20 дней в Мариуполе” Мстислава Чернова, “Железные бабочки” Романа Любого, “Памфир” Дмитрия Сухолиткого-Собчука, “Терриконы” Тараса Томенко и “ШТТЛ” Адриена Уолтера.