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Мінкульт поновив замовлення серіалів

Мінкульт поновив замовлення серіалів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Через місяць після обурення в суспільстві щодо витрати коштів на серіали під час війни державне підприємство «‎Мультимедійна платформа іномовлення України» поновило темпи замовлень у переможців конкурсів на виробництво аудіовізуальних творів. Про це повідомляє проєкт Dozorro громадської організації Transparency International Ukraine, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що «‎Мультимедійна платформа іномовлення України», яке належить до сфери управління Міністерства культури та інформполітики, розірвала договір тільки на серіал «‎Смт Інгулець». А частина кіновиробників, вже отримала оплату за свої послуги.

Загалом на виробництво серіалів уже витратили 4,6 млн грн. Більша частина з цих коштів пішла на зйомки документальних творів.

Крім того держпідприємство Мінкульту з 29 серпня поновило темпи замовлень у переможців конкурсів. Так, до 21 замовлень додалися ще 13, загальна ціна яких складає 50,2 млн грн.

Тепер для телеканалів «‎Дім» та «‎FreeДом» (Uatv) зніматимуть ще й:

ТОВ «‎Фільмстрім» — серіал «Пором» у жанрі воєнної мелодрами на 4 епізоди по 45 хвилин, за 9,8 млн грн.

ТОВ «Енержи Фільм Продакшен»:

  • комедійно-драматичний серіал «‎Моє кіно» на дві серії по 45 хвилин, за 5,9 млн грн. Держаудитслужба провела перевірку цієї закупівлі та надала висновок, що порушень в ній не знайшла.
  • Мелодраматичний серіал «‎Сімейний консультант» на 16 епізодів по 45 хвилин, за 17,4 млн грн.

ПП «‎Продюсерська Агенція “‎АССА”» — короткометражний фільм «‎Солдатик» у жанрі психологічної драми, на 25-30 хвилин за 3,1 млн грн.

ТОВ «‎Український продюсерський хаб» (компанія зі структури колишньої Star media) — драмеді-серіал «‎Серце знає» на 8 епізодів по 45 хвилин, виробництво якого оцінили у 17,2 млн грн.

ТОВ «Мейнстрім Пікчерз»:

  • драматичний серіал «‎Одна велика родина» на 4 епізоди по 45 хвилин, який оцінили у 7,6 млн грн;
  • документальний драматичний серіал «‎Мистецтво в тіні війни» на 4 епізоди по 45 хвилин, зйомки якого обійдуться в 4,5 млн грн;
  • ігровий серіал у жанрі воєнної драми «‎Мангровий гай» на 4 епізоди по 45 хвилин, який коштуватиме 9 млн грн.

ТОВ «‎Мамас Продакшн»: детективний телесеріал «‎Кронін» на 8 епізодів по 45 хвилин, виробництво якого коштуватиме 14,5 млн грн.

Компанії зі структури Starlight media:

  • ТОВ «‎СЛМ Новини» — два документальних фільми, кожен із яких матиме по 2 серії тривалістю 45 хвилин: «‎Битва за історію» за 2,3 млн грн і «‎Другий фронт» за 2 млн грн;
  • ТОВ «‎Старлайт Філмс» — документальний фільм «‎Лікарі» на 45 хвилин, за 1,8 млн грн;
  • ТОВ «‎Прокіно» — мелодраматичний серіал «‎Вглиб кролячою норою» («Вглиб кролячої нори» або «Впізнай мене») на 8 епізодів по 45 хвилин, виробництво якого коштуватиме 16,9 млн грн.

Зазначається, що з 13 нових проєктів лише чотири будуть документальними. А загалом Мінкульт замовив виробництво уже 35 серіалів і фільмів з 52 на загальну суму 216 млн грн.

Нагадаємо 

У травні цього року підприємство «‎Мультимедійна платформа іномовлення України», провело конкурс на виробництво аудіовізуальних творів. Зокрема, учасники подавали ідеї з написання сценаріїв і зйомок серіалів, фільмів та анімації. Загалом на конкурс подали 123 заявки, з яких відібрали 53 проєкти.

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