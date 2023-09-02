Мінкульт може очолити екскерівниця Українського культурного фонду
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Міністерство культури та інформаційної політики може очолити Юлія Федів. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення нардепа Ярослава Железняка.
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«Новою міністеркою культури та інформаційної політики України буде - Юлія Федів (екс-голова УКФ). Голосування на наступному тижні», - повідомив нардеп.
За його підрахунками з її призначенням чинний Уряд стане Кабміном з найбільшою кількістю жінок в історії України - 28% або 6 з 21 членів КМУ.
Нагадаємо
27 липня ВР відправила у відставку с посади міністра культури Олександра Ткаченка.
Довідково
Юлія Федів була координатором проектів Німецького агентства технічної допомоги Україні GIZ, регіональним координатором, Проекту «Партнерство з містами України» (з 2016—2017), керівником Національного бюро програми ЄС «Креативна Європа» в Україні (з березня 2017).
7 лютого 2018 року обрана першим виконавчим директором державного Українського культурного фонду. По завершення трирічного контракту у 2021 році Федів подала свою кандидатуру на виборах виконавчого директора УКФ, але 23 березня відкликала свою заяву. Цьому передував скандал - Спілка концертної індустрії звинуватила УКФ у порушеннях при видачі грантів.