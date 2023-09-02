Минкульт может возглавить экс-руководитель Украинского культурного фонда

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«Новым министром культуры и информационной политики Украины будет - Юлия Федив (экс-глава УКФ). Голосование на следующей неделе», - сообщил нардеп.

По его подсчетам с ее назначением действующее Правительство станет Кабмином с наибольшим количеством женщин в истории Украины - 28% или 6 из 21 членов КМУ.

Напомним

27 июля ВР отправила в отставку с должности министра культуры Александра Ткаченко.

Справочно

Юлия Федив была координатором проектов Немецкого агентства технической помощи Украине GIZ, региональным координатором, Проекта «Партнерство с городами Украины» (с 2016—2017), руководителем Национального бюро программы ЕС «Креативная Европа» в Украине (с марта 2017).

7 февраля 2018 года избрана первым исполнительным директором государственного Украинского культурного фонда. По завершении трехлетнего контракта в 2021 году Федив подала свою кандидатуру на выборах исполнительного директора УКФ, но 23 марта отозвала свое заявление. Этому предшествовал скандал - Союз концертной индустрии обвинил УКФ в нарушениях при выдаче грантов.